На Дону станет больше квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Увеличение коснулось больных сердечно-сосудистыми и онкологическими патологиями.
Более 2,5 тысяч пациентов Ростова-на-Дону получат в 2020 году высокотехнологичную помощь в муниципальных медицинских организациях. По словам начальника городского управления здравоохранения Надежды Левицкой, стало больше квот для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими патологиями.
Высокотехнологичная медицинская помощь считается одним из наиболее эффективных методов современного лечения, но для ее оказания требуется соответствующее оборудование. Так, в КДЦ «Здоровье» можно получить помощь по лечению онкоурологических заболеваний. В городской больнице №20 высокотехнологичное лечение могут оказать детям, новорожденным, а также пациентам с ожогами или челюстно-лицевыми патологиями. В отделении больницы №1 им. Семашко можно встать в очередь на операцию по замене тазобедренного сустава. Не выезжая за пределы региона (в федеральные медучреждения), некоторые дончане могут по квоте получить лечение и по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, офтальмология, онкология.
Левицкая пояснила, что для оформления талона на получение высокотехнологичной медпомощи в регионе, необходимо обратиться к лечащему врачу, затем собрать пакет документов, пройти обследование, подать документы в медучреждение или в минздрав Ростовской области. Пациенту сообщат о принятом решении в назначении или отказе в оказании высокотехнологичной медпомощи по страховому полису.
В минувшем году высокотехнологичная помощь была оказана более 5,5 тысячам ростовчан.
Ранее МедикФорум сообщал, что за последние пару лет в Ростове-на-Дону количество выявленных случаев ВИЧ увеличилось вдвое. Сообщение об этом появилось на сайте областного центра.
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