Детская республиканская клиническая больница Бурятии подвела итоги работы за 2025 год

В Детской республиканской клинической больнице Бурятии 10 февраля состоялась итоговая конференция, на которой были подведены результаты работы учреждения за 2025 год. В мероприятии приняли участие представители медицинских организаций республики, а также ведомств, отвечающих за здравоохранение и контроль качества медицинских услуг.

В числе приглашённых были врачи городских поликлиник и стационаров, сотрудники центральных районных больниц, ветераны отрасли, а также представители Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии.

В ходе конференции Валентина Лопсонова, главная медицинская сестра ДРКБ, выступила с докладом о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности в педиатрическом стационаре. Были озвучены основные направления работы по профилактике инфекционных заболеваний среди пациентов и персонала.

В числе приоритетных задач на 2026 год обозначены повышение качества и безопасности медицинской помощи, развитие организационно-методического лидерства, цифровизация процессов, а также обеспечение финансовой устойчивости учреждения.

Руководство больницы и специалисты отметили важность дальнейшего совершенствования системы эпидемиологического контроля и взаимодействия с профильными ведомствами для поддержания высокого уровня безопасности в детских медицинских учреждениях региона.