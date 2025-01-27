Гинцбург рассказал, когда и кому дадут разрешение на применение вакцины от рака
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург рассказал, когда будет получено разрешение на применение онковакцины.
По предварительному плану, первые пациенты начнут получать лечение препаратом уже в сентябре.
— Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей, — отметил специалист.
Вакцина будут вводить не только пациентам с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошёл определённые стадии лечения.
Ранее Гинцбург рассказывал, что вакцина от рака будет делаться для каждого пациента индивидуально. Искусственный интеллект, который помогает в разработке, проанализирует параметры опухоли и выдаст «чертеж» будущего препарата. По нему эксперты сделают вакцину. Срок — неделя.
Главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн сообщал о начале отбора кандидатов на участие в исследовании онковакцины «ЭнтероМикс». Это первая фаза испытаний. К участию приглашали пациентов с подтверждёнными солидными опухолями. Возрастной диапазон — от 18 до 75 лет.
— Важно, что для участия отбираются только пациенты, которые ранее получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные линии и методы терапии, — писал Каприн в Telegram.
Каприн также обещал, что вакцина не станет «лекарством для избранных».
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Гинцбург
Медицина
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава
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