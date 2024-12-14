«Это не будет лекарством для избранных»: главный онколог Минздрава Каприн рассказал о российской вакцине от рака
Российская мРНК-вакцина от рака обойдется государству в 300 000 рублей за дозу, при этом для самих пациентов она будет бесплатной. Ожидается, что применять ее начнут в следующем году.
По словам главного онколога Минздрава России, гендиректора НМИЦ радиологии академика РАН Андрея Каприна, вакцину разрабатывали Центр имени Гамалеи, Московский научно-исследовательских онкологический институт им. А. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
— Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных. И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 000 рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно, — отметил Каприн в эфире «Радио России».
Глава ФМБА Вероника Скворцова ранее сообщала, что трехлетний цикл исследований для создания новых вакцин от рака почти завершен. У животных с самой злокачественной аденокарциномой кишечника исследователи добились не просто замедления роста опухоли, а ее сокращения на 75-80 процентов.
По данным директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, доклинические испытания показали, что вакцина подавляет развитие опухоли и, вероятно, даже возможность появления метастазов.
Вакцины от рака работают на основе активации иммунной системы, чтобы она могла распознавать и уничтожать раковые клетки. Это отличается от традиционных методов лечения, таких как химиотерапия и радиотерапия. Разработка вакцин от рака открывает новые горизонты в лечении онкологических заболеваний, позволяя улучшить качество жизни пациентов и повысить шансы на выздоровление.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Каприн
Медицина
Заслуженный врач РФ, академик РАН и РАО, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России
Оставить комментарий