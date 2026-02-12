Волгоградское управление Роспотребнадзора информировало о профилактике сибирской язвы

Жителям Волгоградской области предоставлена информация о мерах профилактики сибирской язвы, которую распространило региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, источниками инфекции для человека могут стать сельскохозяйственные животные, включая крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, верблюдов, свиней и оленей, если они заражены сибирской язвой.

Наибольший риск заражения отмечается среди работников сельскохозяйственных предприятий, ветеринаров и специалистов, занимающихся убоем и переработкой мяса.

Вопрос профилактики сибирской язвы актуален в связи с началом весенне-летнего сезона, когда вероятность контакта с потенциальными источниками инфекции возрастает.

В регионе традиционно проводится плановая вакцинация в первом квартале года, что позволяет сформировать иммунитет у населения к периоду повышенного риска. Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения санитарных норм при работе с животными и продуктами животноводства.