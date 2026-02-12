Кардиолог из Новосибирска рассказала о признаках, при которых рекомендуется посетить специалиста

В Новосибирской области проходит неделя, посвящённая информированию о сердечно-сосудистых заболеваниях. В рамках этой инициативы местные специалисты обращают внимание на важность своевременного выявления признаков возможных нарушений работы сердца.

Кардиолог из региона отметила, что не все изменения сердечного ритма могут представлять опасность, однако некоторые из них требуют особого внимания. В частности, ощущение перебоев в работе сердца или учащённое сердцебиение могут быть поводом для обращения к врачу.

По словам специалиста, регулярное появление подобных симптомов, особенно при физической нагрузке, например, при подъёме по лестнице на несколько этажей, может сигнализировать о необходимости консультации у кардиолога.

Тема раннего выявления сердечных заболеваний остаётся актуальной, поскольку своевременное обращение за медицинской помощью способствует более эффективному контролю состояния здоровья.

Медики региона рекомендуют наблюдать за изменениями самочувствия и при появлении описанных признаков не откладывать визит к специалисту для получения профессиональной консультации.