В России разрабатывают программу по социализации людей с расстройствами аутистического спектра

В стране ведётся работа над созданием программы, направленной на поддержку и социализацию граждан с расстройствами аутистического спектра (РАС).

По данным Всемирной организации здравоохранения, в начале 2000-х годов аутизм выявлялся примерно у одного ребёнка из 1,6 тысячи. В настоящее время этот показатель составляет один случай на сто детей.

В рамках обсуждения будущей программы представители семей, воспитывающих детей с РАС, отмечают, что новые меры могут значительно улучшить качество жизни родителей и позволить им рассматривать возможность расширения семьи.

Тема поддержки лиц с аутизмом приобретает всё большую актуальность, учитывая рост числа выявленных случаев и необходимость интеграции таких людей в общество.

Издание «МК» приводит пример семьи, где ребёнок с диагнозом РАС готовится к поступлению в школу, что иллюстрирует важность создания условий для обучения и адаптации детей с подобными особенностями.