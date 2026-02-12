Карантин по бешенству введён в ряде сёл и деревень Новосибирской области

В нескольких населённых пунктах Новосибирской области с 12 февраля по 12 апреля действуют ограничения, связанные с выявлением случаев бешенства среди животных.

Карантинные меры введены в сёлах Преображенка (Искитимский район), Березово (Маслянинский муниципальный округ), а также в деревнях Мухино (Чистоозерный район) и Богатихи (Барабинский район). По информации главы администрации Павловского сельсовета Александра Ясакова, поводом для введения карантина в Мухино стал падеж быка.

В указанных территориях запрещены ввоз и вывоз восприимчивых к вирусу бешенства животных, их лечение, убой, снятие шкур, а также проведение ярмарок и других мероприятий с массовым участием животных.

Бешенство относится к инфекционным заболеваниям, которые могут представлять опасность для животных и человека. Вспышки заболевания требуют оперативного реагирования для предотвращения распространения инфекции.

Согласно установленным правилам, если домашнее животное подверглось нападению и ранее не было привито, вакцинацию необходимо провести в течение 48 часов после укуса. Администрация и специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за состоянием животных на карантинных территориях.