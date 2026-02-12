В Кировской области пациенты с диабетом получают новые глюкометры для дистанционного контроля

В Кировской области внедряется система дистанционного мониторинга состояния здоровья для пациентов с сахарным диабетом и заболеваниями системы кровообращения.

В рамках этой программы пациентам предоставляются глюкометры с расширенными возможностями, включая синхронизацию с мобильным приложением через Bluetooth.

Екатерина Видякина сообщила, что после решения врача о включении пациента в программу дистанционного наблюдения оформляется договор и фиксируется выдача прибора.

Тема дистанционного контроля актуальна для лиц с хроническими заболеваниями, поскольку позволяет своевременно отслеживать изменения показателей и информировать медицинских специалистов.

Мобильное приложение напоминает пользователям о необходимости регулярных измерений, а результаты автоматически отправляются в медицинскую информационную систему для дальнейшего анализа.