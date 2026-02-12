В Орловской области за неделю зарегистрировано 4,4 тысячи случаев ОРВИ, снижение на 2,9%

В Орловской области за минувшую неделю зафиксировано около 4,4 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 2,9%. Наибольшая доля заболевших — дети до 14 лет, их число составило 49,5% от общего количества случаев.

С начала эпидемического сезона в регионе продолжается вакцинация против гриппа. По информации специалистов, прививки получили более 347 тысяч жителей, что соответствует 50,1% населения области.

Вакцина, используемая в Орловской области, содержит штаммы вирусов, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Это позволяет учитывать актуальные эпидемиологические риски.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации и информирует о необходимости соблюдения профилактических мер в период сезонного подъема заболеваемости.