Профессор Пироговского университета предупредила о рисках самолечения психотропными препаратами

Профессор Пироговского университета обратила внимание на распространённую тенденцию использования психотропных препаратов без медицинских показаний, особенно в социальных сетях. По её словам, многие пользователи прибегают к антидепрессантам для улучшения качества жизни, не обращаясь к специалистам.

В последние годы отмечается рост заболеваемости депрессией и тревожными расстройствами: с 2020 по 2024 год этот показатель увеличился на 21% в России. Эксперт связывает такую динамику с популяризацией самостоятельного приёма лекарств и недостаточной информированностью о возможных последствиях.

Медицинское сообщество подчёркивает, что психотропные препараты должны назначаться исключительно врачом и приниматься под контролем специалистов. Самолечение может представлять опасность для здоровья и требует внимательного отношения.

Тема психических расстройств и их лечения приобретает всё большую актуальность в связи с изменениями в поведении и привычках населения. Профессор отмечает, что обсуждение подобных вопросов в публичном пространстве способствует формированию ответственного подхода к медицинским вопросам.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности и обращаться за профессиональной помощью при возникновении симптомов психических расстройств. Важно помнить о необходимости медицинского контроля при использовании любых фармакологических средств.