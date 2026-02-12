В Свердловской области стартует реформа скорой помощи по инициативе Савиновой

В Свердловской области начинается комплексная модернизация службы скорой медицинской помощи, инициированная заместителем губернатора и министром здравоохранения региона Татьяной Савиновой.

По информации главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи регионального Минздрава Евгения Рузанова, в настоящее время более 60% помещений подстанций скорой помощи требуют обновления, а автопарк пополнялся новыми машинами только частично в последние годы.

В рамках реформы на 2026 год запланированы закупка 52 автомобилей, включая шесть реанимобилей повышенной проходимости, а также строительство трех модульных подстанций и капитальный ремонт еще трех отделений скорой помощи.

Рузанов отметил, что действующая система скорой помощи нуждается в обновлении из-за износа инфраструктуры и недостаточного количества современных автомобилей, что влияет на эффективность оказания экстренной медицинской помощи.

Общий объем финансирования мероприятий по модернизации службы скорой помощи в регионе превысит 30 миллионов рублей. Власти рассчитывают, что эти меры позволят повысить доступность и оперативность медицинской помощи для жителей области.