В больницы Новосибирской области поступили 34 автомобиля скорой помощи

"Каждую неделю в нашей области начинают работать новые или отремонтированные медицинские учреждения, в больницы поступает новая техника. Начало работать долгожданное первое региональное отделение магнитно-резонансной томографии в детской больнице скорой медицинской помощи, всего четыре дня назад открылись три новых ФАПа – в Северном, Краснозёрском и Искитимском районах, мы продолжаем обновлять автопарк медицинских организаций. Работа идет по всем ключевым направлениям национального проекта "Здравоохранение", - цитирует слова главы региона пресс-служба областного правительства.

Сегодня, 24 декабря, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов передал ключи от новых машин медикам региона.Деньги на покупку новой техники были выделены из резервного фонда правительства страны - приобретение обошлось в 107 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.Машины поступят в Кольцово, Искитимский, Барабинский, Карасукский, Куйбышевский, Краснозёрский, Новосибирский, Венгеровский, Купинский, Чановский, Мошковский, Татарский, Тогучинский районы и в областную больницу. Кроме этого, 17 автомобилей переданы станции скорой медицинской помощи.По словам губернатора региона Андрея Травникова, 2019 год завершается весьма продуктивно.Ранее МедикФорум рассказал о поступлении в детские больницы Новосибирской области трех томографов.