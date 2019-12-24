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В больницы Новосибирской области поступили 34 автомобиля скорой помощи

В больницы Новосибирской области поступили 34 автомобиля скорой помощи

Автопарки учреждений здравоохранения пополнились двумя реанимобилями и 32 машинами экстренной медицинской помощи на базе автомобилей "ГАЗ Соболь", "ГАЗель NEXT" и "УАЗ Патриот".

Сегодня, 24 декабря, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов передал ключи от новых машин медикам региона.

Деньги на покупку новой техники были выделены из резервного фонда правительства страны - приобретение обошлось в 107 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Машины поступят в Кольцово, Искитимский, Барабинский, Карасукский, Куйбышевский, Краснозёрский, Новосибирский, Венгеровский, Купинский, Чановский, Мошковский, Татарский, Тогучинский районы и в областную больницу. Кроме этого, 17 автомобилей переданы станции скорой медицинской помощи.

По словам губернатора региона Андрея Травникова, 2019 год завершается весьма продуктивно.

"Каждую неделю в нашей области начинают работать новые или отремонтированные медицинские учреждения, в больницы поступает новая техника. Начало работать долгожданное первое региональное отделение магнитно-резонансной томографии в детской больнице скорой медицинской помощи, всего четыре дня назад открылись три новых ФАПа – в Северном, Краснозёрском и Искитимском районах, мы продолжаем обновлять автопарк медицинских организаций. Работа идет по всем ключевым направлениям национального проекта "Здравоохранение", - цитирует слова главы региона пресс-служба областного правительства.

Ранее МедикФорум рассказал о поступлении в детские больницы Новосибирской области трех томографов.

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