В школе № 39 Невского района проведут повторную обработку и анализ воды после карантина

В образовательном учреждении № 39 Невского района Санкт-Петербурга запланированы повторные мероприятия по дезинфекции и анализу воды после временного закрытия на карантин.

Школа приостановила работу 4 февраля в связи с зарегистрированными случаями отравления среди учащихся и сотрудников. По информации районной администрации, Роспотребнадзор инициировал дополнительную проверку системы водоснабжения.

В ведомстве сообщили о решении провести повторный забор воды для лабораторного анализа, а также выполнить дополнительную дезинфекцию оборудования и коммуникаций.

Вопрос о возобновлении образовательного процесса будет рассматриваться после получения официальных результатов исследований. Такие меры направлены на обеспечение безопасности школьников и персонала.

Официальное заключение Роспотребнадзора по итогам расследования пока не предоставлено. Администрация района информирует, что дальнейшие действия будут согласованы с надзорными органами.