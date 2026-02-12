Диетолог Русакова сообщила о возможном синдроме отмены при резком отказе от фастфуда

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова отметила, что при резком прекращении употребления определённых продуктов, в частности фастфуда, может наблюдаться так называемый «синдром отмены».

По словам Русаковой, подобные изменения в рационе способны сопровождаться определёнными реакциями организма.

В то же время врач-диетолог Елена Соломатина поделилась рекомендациями по выбору начинок для блинов, выделив среди наиболее полезных печёные яблоки.

Соломатина подчеркнула, что яблоки богаты клетчаткой и пектином, а добавление корицы может способствовать снижению тяги к сладкому.

Эксперты отмечают, что постепенное изменение пищевых привычек и выбор продуктов с высоким содержанием полезных веществ могут быть важны для поддержания сбалансированного рациона.