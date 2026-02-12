В Воронеже в БСМП №10 выявили и удалили полип, не обнаруженный ранее в частных клиниках

В городской больнице скорой медицинской помощи №10 в Воронеже провели операцию по удалению полипа у 45-летней пациентки, который не был выявлен при обследованиях в частных медицинских учреждениях.

Пациентка обратилась с жалобами на наличие крови в стуле. В ходе эндоскопического обследования врачи Татьяна Хрипунова и Ильяс Абубакаров обнаружили образование, после чего провели его удаление с помощью петлевой электроэксцизии.

Гистологический анализ подтвердил, что удалённый полип является тубулярной аденомой с дисплазией низкой степени, что относится к доброкачественным образованиям и не содержит признаков злокачественности.

Медицинские специалисты отмечают, что своевременное выявление и удаление подобных образований может играть важную роль в профилактике осложнений.

Контрольное обследование показало полное восстановление слизистой оболочки, что подтверждает эффективность проведённого вмешательства. Врачи рекомендуют проходить регулярные обследования при появлении тревожных симптомов.

