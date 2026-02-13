Медики скорой помощи оказали помощь более 5000 пациентам за неделю

Сотрудники скорой медицинской помощи в регионе за период с 5 по 11 февраля осуществили свыше пяти тысяч выездов к пациентам.

В течение недели врачи оказали поддержку 84 пациентам с инсультом и 11 раз проводили мероприятия по спасению людей с инфарктом.

Особое внимание уделялось детям: 845 вызовов были связаны с необходимостью оперативной медицинской помощи несовершеннолетним.

Тема экстренной медицинской помощи остается актуальной, поскольку своевременное реагирование может быть важным для здоровья пациентов, особенно при острых состояниях.

В КГБУЗ «ССМП» сообщили, что за неделю в 202 случаях пациенты либо отсутствовали на месте вызова, либо отказались от медицинской помощи.