В Лениногорском районе за неделю зарегистрировано 531 случай ОРВИ, среди них 338 детей

В Лениногорском районе Республики Татарстан с 2 по 8 февраля отмечено 531 случай заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), включая 338 детей до 14 лет.

По информации территориального отделения Центра гигиены и эпидемиологии РТ, за указанный период грипп диагностирован у одного взрослого жителя, среди детей случаи гриппа не выявлены.

Специалисты отмечают, что ежегодно ОРВИ составляют значительную часть инфекционной заболеваемости в районе и городе Лениногорск, достигая 80-90% от общего числа инфекционных заболеваний.

Высокий уровень заболеваемости ОРВИ подчеркивает актуальность наблюдения за состоянием здоровья населения, особенно детей.

Медики рекомендуют при появлении симптомов респираторных заболеваний оставаться дома и обращаться за медицинской помощью для своевременного выявления и контроля инфекций.