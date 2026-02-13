В онкодиспансере Кузбасса рассказали о трудностях с диспансеризацией

В Кузбасском клиническом онкологическом диспансере регулярно организуют дни открытых дверей для жителей региона.

В выходные дни в учреждении наблюдается снижение посещаемости, несмотря на усилия по привлечению населения к профилактическим осмотрам. Главный онколог области Александр Соболев отметил, что многие пациенты, получив приглашение, не доходят до первичного приёма у терапевта.

Комплекс онкодиспансера состоит из пяти зданий, однако навигация для посетителей упрощена: вход в поликлинику находится сразу за воротами, что обозначено крупной вывеской.

Проблема ранней диагностики онкологических заболеваний остаётся актуальной, поскольку своевременное обращение за медицинской помощью может повысить эффективность лечения.

Александр Соболев акцентировал внимание на необходимости регулярного прохождения диспансеризации и информирования населения о возможных изменениях в состоянии здоровья.