Врачи Ставрополья внедрили 10 новых методов операций за последние пять лет

Медицинские учреждения Ставропольского края с 2021 года внедрили десять новых видов сложных хирургических вмешательств. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, освоение новых технологий стало возможным благодаря реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь». Среди доступных пациентам методов — клеточные технологии, роботизированная хирургия и генная инженерия, которые применяются при неэффективности стандартных подходов.

В краевом кардиологическом диспансере специалисты начали использовать трехкамерные стимуляторы для сердечной ресинхронизирующей терапии, проводить высокоплотное картирование аритмий, а также выполнять имплантацию устройства «Оптимайзер» и точечную холодовую аблацию тахиаритмий.

Онкологический диспансер региона первым в Северо-Кавказском федеральном округе внедрил микрохирургические операции для лечения опухолей головы и шеи с применением современного операционного микроскопа. Это стало возможным в рамках регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов отметил, что граждане имеют право на бесплатное получение высокотехнологичной медицинской помощи при наличии соответствующих показаний. В ведомстве подчеркивают, что внедрение новых методов позволяет расширить спектр доступных медицинских услуг для жителей региона.