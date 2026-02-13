Жители Волгоградской области получили доступ к телемедицинским консультациям через МАХ

С 13 февраля 2026 года в Волгоградской области стала доступна новая услуга — дистанционные медицинские консультации через мессенджер МАХ. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Сервис позволяет организовать повторный прием врача без необходимости посещать медицинское учреждение. По итогам такой консультации может быть принято решение о закрытии или оформлении листка нетрудоспособности.

Для подключения к услуге пользователям потребуется подтвердить согласие на обработку персональных данных, а также предоставить сведения о полисе ОМС и контактную информацию.

Вся информация, передаваемая через чат-бот, автоматически синхронизируется с региональной медицинской информационной системой. Это обеспечивает актуальность данных и их отображение в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Внедрение телемедицинских консультаций может повысить доступность медицинской помощи и упростить взаимодействие между пациентами и медицинскими организациями. Специалисты отмечают, что цифровые сервисы становятся важной частью современной системы здравоохранения.