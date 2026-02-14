В Екатеринбурге отмечено появление услуг по «подшивке» от наркозависимости

В Екатеринбурге коммерческие организации и частнопрактикующие медики начали предлагать процедуру введения под кожу препарата, который, по их утверждению, способен снизить тягу к наркотическим веществам.

По имеющейся информации, данная технология не подтверждена официально и не демонстрирует эффективности в борьбе с зависимостью. Более того, специалисты предупреждают, что подобные методы могут представлять опасность для здоровья.

Врач подчеркнул, что в России отсутствуют зарегистрированные препараты для «подшивки» от наркомании, и подобные предложения не имеют законных оснований.

Тема борьбы с наркозависимостью остается актуальной, поскольку поиск эффективных и безопасных методов лечения вызывает широкий общественный интерес.

Эксперты напоминают, что преодоление зависимости требует комплексного подхода, а универсальных решений, позволяющих избавиться от проблемы одним способом, не существует.

