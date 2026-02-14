В Госдуме предложили не связывать открытие вытрезвителей с увеличением числа зависимых

В России продолжается открытие новых вытрезвителей, однако в Государственной думе считают, что этот процесс не связан с ростом числа людей, имеющих зависимость от алкоголя.

Депутат Олег Леонов отметил, что появление подобных учреждений не отражает увеличение числа граждан, злоупотребляющих спиртным. По его словам, статистика фиксирует заметное снижение количества лиц, страдающих алкогольной зависимостью.

В качестве примера приводится Томск, где на базе областного наркологического диспансера начало работу отделение для временного пребывания граждан в состоянии опьянения. В городе подобное учреждение отсутствовало около 15 лет.

Тема открытия вытрезвителей обсуждается на федеральном уровне, поскольку вопросы, связанные с употреблением алкоголя, могут затрагивать широкий круг населения и требуют системного подхода.

Леонов подчеркнул, что создание таких отделений направлено на обеспечение безопасности и оказание необходимой помощи, а не на констатацию роста числа случаев злоупотребления алкоголем.