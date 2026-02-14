В Новоусманской районной больнице появились пять новых кресел-колясок

В Новоусманской районной больнице были переданы пять кресел-колясок для пациентов. Оборудование предоставлено благодаря поддержке Михаила Сафронова, финансового директора местной компании.

Ранее в период пандемии коронавируса эта компания также обеспечивала пациентов бытовыми приборами, включая обогреватели и термопоты.

Главный врач учреждения Игорь Потанин выразил благодарность представителю компании за содействие в приобретении необходимого оборудования.

Кресла-коляски распределены между хирургическим, терапевтическим, кардиологическим, неврологическим отделениями и поликлиникой, что способствует улучшению условий для пациентов с ограниченной мобильностью.

Поддержка медицинских учреждений оборудованием может повысить качество обслуживания и облегчить перемещение пациентов внутри больницы.

Игорь Потанин отметил, что подобные инициативы помогают своевременно обеспечивать отделения необходимыми средствами для ухода и реабилитации.

