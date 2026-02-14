В Самарской области проводится расширенная диспансеризация для ветеранов СВО

Ветераны специальной военной операции в Самарской области проходят расширенную диспансеризацию, организованную на базе медицинских учреждений региона.

Углубленные обследования доступны в четырех клиниках, расположенных в Самаре, Тольятти и Сызрани. Программа охватывает как физическое, так и психологическое состояние участников.

Медицинские осмотры и профилактические мероприятия затронули более 2,2 миллиона жителей области, включая ветеранов.

Расширенная диспансеризация позволяет своевременно выявлять возможные проблемы со здоровьем и обеспечивает комплексный подход к наблюдению за состоянием защитников.

Организация таких мероприятий способствует повышению уровня медицинской поддержки для уязвимых групп населения и отражает внимание к вопросам здоровья ветеранов.