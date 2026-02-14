Состояние мальчика из Карелии после укуса энцефалитного клеща стало известно

Благотворительный фонд имени Арины Тубис сообщил о текущем состоянии 10-летнего Всеволода Соловьева из Карелии, который проходит реабилитацию после укуса энцефалитного клеща.

В мае прошлого года мальчик был госпитализирован и находился в реанимации, после чего ему провели обследования и специальные тесты. В результате врачи разрешили Всеволоду принимать пищу через рот.

Родители следовали инструкциям медицинских специалистов: удалили клеща, передали его на анализ и ввели ребёнку иммуноглобулин.

Случаи укуса энцефалитного клеща могут представлять опасность для здоровья, особенно для детей. Медицинское наблюдение и своевременное вмешательство считаются важными в подобных ситуациях.

После месяца лечения в больнице Всеволод был перевезён в реабилитационный центр в Москве, где продолжается его восстановление под контролем специалистов.