Вирусолог Викулов уточнил, сколько есть времени для лечения после укуса энцефалитного клеща

«Если произошло присасывание клеща, а в последующем было установлено, что это клещ, который заражён вирусом клещевого энцефалита, то в целом есть максимально две недели. А вообще семь-десять дней», - констатировал специалист.

Вирусолог Георгий Викулов уточнил в комментарии для радиостанции « Говорит Москва », сколько у человека есть времени для лечения после укуса энцефалитного клеща.Георгий Викулов добавил, что на протяжении недели должны быть предприняты действия по профилактике энцефалита, включая прием иммуноглобулина и консультации с инфекционистами.До этого профессор Владимир Никифоров отметил в интервью, что присасывание клеща может произойти предельно незаметно, без какой-либо болезненности или зуда. Эта способность клещей объясняется наличием анестезирующего вещества.Ученый также напомнил, что последствием укуса может быть не только клещевой энцефалит, но и клещевой боррелиоз, известный как болезнь Лайма. На территории РФ последний встречается чаще, чем клещевой энцефалит, причем многие его случаи не диагностируются вовремя. Клещевой боррелиоз чреват опасными последствиями в виде нарушений в работе нервной, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой систем.При клещевом энцефалите возможно как полное выздоровление, так и нарушения здоровья, связанные с продолжительными неврологическими осложнениями, так и ведущие к инвалидности, смерти.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Владислав Жемчугов констатировал: список вирусов, которыми клещи могут «наградить» человека, является очень обширным: он насчитывает десятки разновидностей. Поэтому важно знать о том, как защищаться от укусов клещей, как и о том, что нужно делать при их обнаружении

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