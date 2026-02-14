Психолог Мария Осипова рассказала о поддержке подростков в период первой влюблённости

В День всех влюблённых специалисты обратили внимание на изменения в возрасте первой влюблённости среди подростков. По данным последних исследований, это чувство стало проявляться раньше, чем ранее отмечалось.

Психолог-сексолог Мария Осипова поделилась с Тульской службой новостей своим мнением о том, как родителям стоит реагировать на подобные изменения в поведении детей. Она отметила, что поддержка подростка в этот период особенно важна.

По словам Осиповой, понимание особенностей развития мозга подростков помогает взрослым выстраивать более доверительные отношения. Это способствует формированию безопасной среды для открытого общения.

Тема первой влюблённости актуальна для многих семей, поскольку затрагивает вопросы эмоционального и психологического благополучия подростков. Специалисты отмечают, что чрезмерный контроль со стороны родителей может привести к недоверию и напряжённости в отношениях.

Мария Осипова рекомендует взрослым быть внимательными к чувствам подростков и стремиться стать для них поддержкой, а не источником давления. Такой подход, по мнению психолога, способствует гармоничному развитию личности в переходном возрасте.