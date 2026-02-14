Главный кардиолог Татарстана отмечает влияние лишнего веса, недосыпа и стресса на здоровье сердца

В Татарстане проходит неделя информирования о здоровье сердца, приуроченная к Международному дню осведомлённости о пороках сердца, который отмечается 14 февраля.

По данным Министерства здравоохранения республики, число жителей с заболеваниями системы кровообращения увеличивается и составляет 348 случаев на 1000 человек.

Главный кардиолог Татарстана обращает внимание на роль таких факторов, как избыточная масса тела, недостаток сна и стресс, которые могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Тема профилактики и контроля состояния сердца приобретает особую актуальность в связи с ростом распространённости этих заболеваний.

Для оценки вероятности возникновения сердечно-сосудистых нарушений специалисты используют шкалу Score, а также рекомендуют регулярное наблюдение за состоянием здоровья и коррекцию образа жизни.