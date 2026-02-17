Врач Симаков рассказал о риске заболеваний желудка из-за Helicobacter pylori

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков сообщил в интервью «Газете.ru» о потенциальной опасности бактерии Helicobacter pylori для здоровья желудка.

По словам специалиста, эта бактерия может быть связана с развитием тяжелых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Для подтверждения наличия инфекции и контроля после лечения рекомендуется использовать анализ кала на антиген H. pylori или С13-уреазный дыхательный тест.

Симаков отметил, что при правильно подобранной терапии излечение от Helicobacter pylori возможно более чем в 90% случаев. Однако около 30% пациентов в России сталкиваются с устойчивыми к препаратам первой линии штаммами бактерии.

Тема инфекции Helicobacter pylori актуальна для медицинского сообщества из-за ее распространенности и сложности лечения в отдельных случаях.

Врач подчеркнул, что подбор схемы терапии должен осуществляться исключительно под наблюдением специалиста, а самостоятельное лечение может представлять опасность для здоровья.