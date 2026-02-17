В России с 2027 года водительские удостоверения могут аннулировать при медицинских противопоказаниях

С 1 марта 2027 года в России планируется введение новых правил аннулирования водительских удостоверений на основании медицинских противопоказаний.

По словам депутата Якубовского, изменения коснутся случаев, когда у водителей выявляются состояния, способные повлиять на безопасность дорожного движения. В перечень таких состояний входят тяжелые психические расстройства, эпилепсия, серьезные нарушения зрения и другие заболевания, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

В случае улучшения состояния здоровья и при отсутствии противопоказаний, подтвержденных медицинской комиссией, водительское удостоверение может быть восстановлено.

Вопросы медицинских ограничений для водителей регулярно обсуждаются на законодательном уровне, поскольку они напрямую связаны с обеспечением безопасности на дорогах.

Ранее МВД информировало о возможных изменениях в правилах сдачи экзаменов на получение водительских прав, в том числе о мерах по предотвращению использования гаджетов во время тестирования.