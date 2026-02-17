Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии объявил аукцион на поставку Йогексола

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, подведомственный Минздраву России, разместил извещение о проведении электронного аукциона на закупку лекарственного препарата Йогексол.

Начальная стоимость контракта определена в размере 21 045 502 рубля 60 копеек. Победитель торгов получит право осуществлять поставку препарата в медицинское учреждение федерального уровня.

Йогексол применяется в процессе диагностических исследований сердечно-сосудистой системы, что позволяет специалистам проводить визуализацию сосудов и выявлять патологии сердца и сосудов.

Использование современных диагностических средств, таких как Йогексол, способствует повышению точности выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Федеральный центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам из различных регионов страны, что подчеркивает значимость обеспечения учреждения необходимыми препаратами для проведения исследований.