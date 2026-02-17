В Подмосковье направят свыше 80 млн рублей на закупку более 140 ЭКГ-аппаратов

В 2026 году в Московской области планируется приобретение свыше 140 новых аппаратов электрокардиографии для медицинских учреждений региона. На эти цели из областного бюджета будет выделено более 80 миллионов рублей.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья, оборудование поступит в 29 медицинских организаций. Среди них — Лотошинская, Можайская, Павлово-Посадская, Шаховская, Электростальская больницы и другие учреждения.

Поставка техники осуществляется в рамках реализации проекта "Продолжительная и активная жизнь". Ожидается, что обновление парка медоборудования позволит повысить качество диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Электрокардиографы применяются для регистрации электрической активности сердца и могут использоваться при обследовании пациентов с различными нарушениями сердечного ритма и другими кардиологическими состояниями.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Забелин, оснащение больниц современными аппаратами ЭКГ является частью комплексной работы по развитию региональной системы здравоохранения.

