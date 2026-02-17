В Томском районе зафиксировано заболевание пастереллез среди сельскохозяйственных животных

В одном из хозяйств Томского района зарегистрирован случай пастереллеза среди сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

В связи с выявлением заболевания Россельхознадзор изменил статус региона по пастереллезу с "благополучного" на "неопределенный". Специалисты отмечают, что пастереллез представляет собой бактериальную инфекцию, которая преимущественно встречается у домашних и диких животных, а также у птиц.

На территории, где был обнаружен очаг, введены дополнительные меры ветеринарного контроля. В настоящее время проводится мониторинг эпизоотической ситуации и реализуются мероприятия по локализации инфекции.

Пастереллез, также известный как геморрагическая септицемия, может представлять опасность для сельскохозяйственных животных и требует своевременного реагирования со стороны ветеринарных служб.

Власти региона информируют о постоянном наблюдении за ситуацией и усилении контроля на прилегающих территориях для предотвращения распространения заболевания.