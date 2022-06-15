Неконтролируемый диабет грозит сердечной недостаточностью
Учёные из Университета Джонса Хопкинса установили, что неконтролируемый диабет увеличивает риск прогрессирования сердечной недостаточности. Это одна из самых опасных для жизни патологий сердечно-сосудистой системы.
Среди пожилых людей с ранней и доклинической стадией сердечной недостаточности, как установили учёные, неконтролируемый диабет существенно увеличивает риск прогрессирования этой опасной патологии сердца. Крайне важно брать диабет под контроль на самой ранней стадии сердечной недостаточности, это в значительной степени предотвращает прогрессирование болезни, которая является неизлечимой и необратимой. На завершающей стадии хронической сердечной недостаточности человека может спасти только пересадка сердца, а хорошо известно, что далеко не все нуждающиеся успевают дожить до появления подходящего донора.
Авторы исследования собрали данные из научной работы по изучению риска атеросклероза в разных популяциях. Всего было отобрано 4 700 человек, в отношении которых изучались различные клинические данные. У всех имелась ранняя или вторая доклинической стадии сердечной недостаточности по определению Американской кардиологической ассоциации. А значит, имелся хотя бы один клинический фактор риска болезни, включая артериальную гипертонию или ожирение, но структурных заболеваний сердца и ещё не было. На следующей стадии эти структурные заболевания уже появлялись, либо отмечалось возникновение сердечных биомаркеров без признаков или симптомов сердечной недостаточности.
Результаты показали, что неконтролируемый диабет связан с развитием сердечной недостаточности у участников на первой и второй стадии. На первой стадии вероятность развития явной сердечной недостаточности из-за диабета была в полтора раза выше, а на второй стадии - почти в два раза выше. Кроме того, среди участников с сердечной недостаточностью на второй стадии с неконтролируемым диабетом сама недостаточность наблюдалась в более молодом возрасте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Медицина
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США).
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