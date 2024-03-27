Врач Шамаева: энергетики, специи и полуфабрикаты провоцируют развитие гастрита, врач Алисова рассказала, как восстановить слизистую желудка

«При частом употреблении эти продукты могут повредить слизистую желудка и спровоцировать развитие гастрита из-за нарушения клеточных механизмов восстановления слизистой оболочки», — предупредила гастроэнтеролог.

«В этом году пошла мода на яблочный уксус. Он категорически противопоказан при заболеваниях ЖКТ, так как может привести к их обострению. Чаще всего обостряются гастрит и язвенная болезнь желудка. Кроме того, такой продукт противопоказан людям с повышенной кислотностью», — добавила Шамаева.

"Слизистая оболочка желудка играет важную роль в пищеварении, защищая его от агрессивного воздействия желудочного сока и других раздражителей. Когда слизистая оболочка желудка повреждается, это может привести к развитию язвы, гастрита и других желудочно-кишечных заболеваний. Некоторые продукты могут помочь в восстановлении слизистой оболочки желудка благодаря своим свойствам", - говорит Алисова.

Так, к продуктам, которые провоцирует развитие гастрита и других заболевания ЖКТ, она отнесла: энергетические и газированные напитки, а также лимонады; мясные полуфабрикаты; ненатуральные соусы; продукты с высоким содержанием сахара и сахарозаменителей; жареные на масле и высококалорийные продукты; фастфуд; специи, раздражающих слизистую желудка.Кроме того, по ее словам, способствовать развитию заболевания может длительный или частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов, а также вредные привычки — курение, в том числе электронных сигарет, и употребление алкоголя.какие продукты, напротив, полезны для ЖКТ и облегчают состояния изжоги и кислотного рефлюкса, а также восстановить слизистую желудка.Мед имеет противовоспалительные и антимикробные свойства, которые могут помочь в лечении воспаления слизистой оболочки желудка. Кроме того, мед обладает обволакивающим действием, которое помогает защищать слизистую оболочку от агрессивных воздействий.Овсяная каша содержит растворимые волокна, которые могут образовывать защитный слой на слизистой оболочке желудка, снижая раздражение и укрепляя ее защитные свойства.Пребиотики, такие как инулин и пектин, способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, что может улучшить состояние слизистой оболочки желудка и усилить ее защитные функции.Кокосовое масло содержит жирные кислоты, такие как лауриновая кислота, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь восстановлению поврежденной слизистой оболочки.Некоторые травы, такие как ромашка, папоротник, льняное семя и мятный чай, обладают обволакивающими и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь в лечении воспаления слизистой оболочки желудка.Йогурт, кефир и другие ферментированные молочные продукты содержат полезные бактерии, которые могут помочь в восстановлении баланса микрофлоры желудочно-кишечного тракта и укреплении слизистой оболочки.Ранее МедикФорум писал о пользе супов для желудка.

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