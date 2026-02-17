В Волгограде проведена малотравматичная операция по удалению камня из почки пациента

Врачи больницы скорой медицинской помощи № 25 в Волгограде выполнили малоинвазивное вмешательство для удаления крупного камня из почки пациента.

По данным областного комитета здравоохранения, пациент поступил в медицинское учреждение с нефростомой из-за образования, нарушавшего функцию почки.

Хирурги использовали перкутанную нефролитолапаксию, при которой через небольшой прокол была введена миниатюрная камера и лазер, позволившие разрушить камень без повреждения окружающих тканей.

Методика малотравматичных операций в урологии позволяет снизить риски осложнений и способствует более быстрому восстановлению пациентов после вмешательства.

В 2026 году в регионе планируется поставка 67 единиц реабилитационного оборудования для четырех медицинских организаций, что, по информации ведомства, направлено на поддержку пациентов, включая людей с ограниченными возможностями.