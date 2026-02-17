В Туле организуют бесплатные консультации федеральных ЛОР-онкологов

В Туле на базе областного онкологического диспансера состоится бесплатный приём специалистов федерального уровня по ЛОР-онкологии. Мероприятие пройдёт с 10:00 до 17:00, сообщили в Министерстве здравоохранения Тульской области.

Консультации предназначены для жителей региона, которые сталкиваются с длительной осиплостью голоса, затруднениями при глотании или припухлостями в области шеи. Обратиться к врачам могут все желающие, соответствующие этим критериям.

Основная цель приёма — способствовать раннему выявлению онкологических заболеваний и уточнению уже поставленных диагнозов. Специалисты будут проводить осмотры и разъяснять возможные направления дальнейшего обследования.

Раннее обращение к профильным врачам может повысить эффективность диагностики и своевременного начала лечения. Такие мероприятия направлены на информирование населения о признаках заболеваний и важности медицинского наблюдения.

Организаторы отмечают, что количество мест для консультаций ограничено. Жителям региона рекомендуют учитывать этот фактор при планировании визита.