В Исламском центре Таджикистана разъяснили правила соблюдения Рамадана

В Исламском центре Таджикистана напомнили о ключевых требованиях, которые соблюдаются в период Рамадана. Руководитель управления фетв Джамолиддин Хомушов рассказал о правилах для верующих в этот месяц.

Согласно разъяснениям Хомушова, в течение дня, начиная с рассвета и до вечернего ифтара, мусульманам предписано воздерживаться от приема пищи, воды и интимных отношений с супругой. Эти ограничения действуют ежедневно на протяжении всего месяца.

Хомушов также отметил, что в Рамадан каждое действие, включая молитвы, приобретает особое значение и ценность для верующих. По его словам, этот период считается временем, когда благие поступки приносят больше пользы.

В завершение месяца предусмотрена раздача милостыни — Садака аль-Фитр. Совет улемов определил, что эта форма поддержки обязательна для оказания помощи нуждающимся, нетрудоспособным гражданам и людям с инвалидностью.

Вопросы, связанные с соблюдением религиозных предписаний в Рамадан, регулярно обсуждаются в исламских организациях страны. Представители духовенства подчеркивают важность следования установленным традициям и поддержания социальной ответственности.