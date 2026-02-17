В Нижнем Тагиле начал работу новый блок реанимации и рентгенохирургии за 38 млн рублей

В Городской больнице №4 Нижнего Тагила введён в эксплуатацию современный блок реанимации и рентгенохирургии, строительство и оснащение которого обошлись в 38 миллионов рублей.

В новом отделении предусмотрены отдельный вход с системой отсеков и прозрачные перегородки, что позволяет осуществлять визуальный контроль за состоянием пациентов из нестерильных помещений.

В реанимационном блоке установлены современные системы подачи кислорода, освещения и климат-контроля, что способствует поддержанию необходимых условий для оказания экстренной медицинской помощи.

Открытие блока расширяет возможности больницы по приёму пациентов с хирургическими, травматологическими и сосудистыми патологиями, требующими неотложного вмешательства.

По информации учреждения, специалисты уже начали работу в новых помещениях и принимают экстренных пациентов профильных направлений.