Стоимость школьных обедов планируют пересмотреть по итогам мониторинга

Вопрос изменения стоимости питания для школьников рассматривается по итогам проведённого мониторинга. Об этом сообщил Олег Егоров, отметив, что соответствующая инициатива будет выдвинута после анализа ситуации.

Надежда Анельчук уточнила, что питание, предоставляемое за счёт федеральных средств, организовано в формате одного приёма пищи в день. Она напомнила, что этот порядок сохраняется на текущий момент.

Спикеры также обратили внимание на требования санитарных норм, действующих на федеральном уровне, согласно которым в школьном меню должен быть определённый перечень продуктов.

Вопрос качества и состава школьного питания находится под контролем, поскольку затрагивает интересы детей и вопросы их здоровья. Соблюдение санитарных стандартов является обязательным условием для всех поставщиков.

По словам Олега Егорова, после проведения тендерных процедур будет осуществляться тщательный контроль за тем, какая продукция поступает в школы. Представители образовательной сферы намерены отслеживать выполнение контрактов и соответствие продукции установленным требованиям.