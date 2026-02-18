В санатории «Зеленая роща» обсудили продажу алкоголя на территории учреждения

В санатории «Зеленая роща» прокомментировали ситуацию с возможностью реализации алкогольной продукции на территории учреждения. Вопрос возник в связи с действием федерального закона, который регулирует продажу спиртных напитков в организациях, связанных с медицинской деятельностью.

Бывший член Совета по правам человека Виль Тухватуллин напомнил, что ФЗ-171 запрещает торговлю алкоголем на территориях медицинских организаций. По его словам, это положение распространяется и на санаторно-курортные учреждения.

Директор санатория отметил, что помимо медицинских услуг, на территории здравницы работают магазины и предлагаются различные досуговые мероприятия, включая прокат спортивного инвентаря. В ассортименте магазинов может присутствовать алкогольная продукция.

Виль Тухватуллин обратил внимание на необходимость соблюдения законодательства в подобных случаях, поскольку продажа спиртного на территории медицинских организаций может противоречить установленным нормам.

Руководство «Зеленой рощи» подчеркнуло, что пациенты санатория находятся под наблюдением врачей, которые следят за состоянием отдыхающих и контролируют возможные риски, связанные с употреблением алкоголя. В учреждении заявили, что не поддерживают употребление спиртного в рамках профилактической и лечебной работы.