В Киргизии в 2025 году увеличилось число случаев сифилиса, бруцеллеза и гриппа

В 2025 году в Киргизии отмечено увеличение числа зарегистрированных случаев ряда инфекционных заболеваний, включая сифилис, бруцеллез и грипп.

По официальным данным, острые вирусные инфекции, такие как ОРВИ и грипп, составили 81,9% от общего числа инфекционных болезней. Зафиксирован рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 15,2%, а также увеличение случаев бруцеллеза на 1,3%. Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, сообщается о росте числа ВИЧ-инфицированных. В 2024 году были зарегистрированы отдельные случаи других инфекций: шесть случаев сибирской язвы, пять завозных случаев малярии, три случая гепатита Е и один случай столбняка, отметил Сыдыгалиев.

Рост числа инфекционных заболеваний может представлять опасность для общественного здоровья и требует внимания со стороны медицинских служб.

Медицинские специалисты продолжают мониторинг ситуации и информируют о необходимости соблюдения мер предосторожности для предотвращения распространения инфекций.