Промомед расширяет поставки лекарственных препаратов на рынок Узбекистана

Российская компания "Промомед" объявила о начале поставок своей продукции на фармацевтический рынок Узбекистана. Основное производство компании, завод "Биохимик", успешно завершил аудит Министерства здравоохранения Узбекистана, подтвердив соответствие международным стандартам GMP.

В ближайшее время планируется регистрация и начало обращения в Узбекистане широкого ассортимента препаратов "Промомед". В портфель войдут лекарственные средства, применяемые в эндокринологии, онкологии, антибактериальной терапии и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Компания "Промомед" производит более 360 наименований лекарственных средств, охватывающих ведущие сегменты фармацевтического рынка. Препараты предназначены для терапии различных заболеваний, включая неврологические и аутоиммунные расстройства, а также для борьбы с инфекциями и болевыми синдромами.

Эксперты отмечают, что выход российских производителей на зарубежные рынки способствует расширению доступности современных лекарственных средств для пациентов. Соответствие стандартам GMP подтверждает качество и безопасность продукции.

В пресс-службе "Промомед" подчеркнули, что компания продолжает развивать портфель препаратов в различных терапевтических направлениях и планирует дальнейшее сотрудничество с медицинским сообществом Узбекистана.