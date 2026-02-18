В Новосибирске хирурги удалили подростку почку, увеличившуюся до объёма пятилитровой ёмкости

В Новосибирске 17-летнему юноше была проведена операция по удалению почки, которая достигла размеров пятилитровой ёмкости.

Патологию обнаружили случайно во время обязательного медицинского осмотра перед трудоустройством. Молодой человек не сообщал о симптомах и не подозревал о наличии заболевания.

Операцию выполнили хирурги Ирина Живолуп, Максим Климович и Денис Быков. По их словам, почка представляла собой тонкостенный мешок с жидкостью.

Подобные случаи считаются редкими и могут представлять опасность для здоровья, если не выявлены своевременно. При значительном увеличении органа существует риск осложнений при травмах и физических нагрузках.

Медицинское обследование и регулярные осмотры позволяют выявлять скрытые патологии, что способствует своевременному оказанию помощи пациентам.