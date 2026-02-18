В России началось клиническое использование инновационной вакцины против меланомы

В медицинских учреждениях России стартовало клиническое применение новой вакцины, разработанной для терапии меланомы.

Препарат создан специалистами НМИЦ радиологии Минздрава совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцина уже применяется в рамках клинических исследований.

По информации Александра Гинцбурга, доклинические испытания на животных показали высокие показатели эффективности препарата по устранению опухолей и метастазов.

Меланома относится к числу злокачественных новообразований кожи, для лечения которых разрабатываются различные инновационные подходы, включая иммунотерапию.

В дальнейшем, как сообщается, планируется внедрение вакцины, предназначенной для терапии мелкоклеточного рака легкого.