Эксперт из Кургана назвала распространённые ошибки при уходе за стопами

Директор курганского «Центра подологии» Элина Лучуг рассказала о типичных ошибках, которые часто совершают жители региона при самостоятельном уходе за стопами.

По словам специалиста, многие считают, что для поддержания здоровья стоп достаточно использовать горячую воду, соду и пемзу. Однако подобные методы могут привести к осложнениям и необходимости обращения к врачу.

Лучуг выделила аптечные пластыри от мозолей как одно из наиболее рискованных средств, применяемых без консультации со специалистом. Кроме того, она отметила, что попытки самостоятельно определить причину изменений ногтей и использовать противогрибковые препараты могут быть неэффективными.

Тема ухода за стопами актуальна, поскольку неправильные действия способны привести к развитию осложнений, требующих профессионального вмешательства.

Элина Лучуг рекомендует внимательно относиться к выбору средств и методов ухода, а при появлении изменений на коже или ногтях обращаться за консультацией к профильному специалисту.