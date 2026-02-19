Трихолог Кира Кирнас рассказала, от чего зависит частота очищения кожи головы

Трихолог и дерматовенеролог Кира Кирнас из клиники трихологии «Доктор Волос» поделилась информацией о том, какие факторы определяют необходимость очищения кожи головы и волос.

По словам Кирнас, в редких случаях на усиленную работу сальных желез могут влиять изменения гормонального фона, состояние желудочно-кишечного тракта, а также ошибки в уходе за кожей головы.

Специалист отмечает, что для определения индивидуального графика очищения требуется анализировать состояние кожи головы, структуру волос, а при необходимости проводить дополнительные исследования, такие как трихоскопия и лабораторные анализы.

Тема ухода за кожей головы актуальна, поскольку неправильный подбор средств или частоты процедур может привести к нежелательным изменениям в состоянии волос и кожи.

Кирнас подчеркивает, что подход к уходу должен быть индивидуальным, с учетом особенностей каждого человека, и предполагает разработку персональной схемы профилактики и поддержания здоровья кожи головы.