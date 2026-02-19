Врач из Новосибирска перечислил основные факторы риска для мужского здоровья
Андрей Фунтиков, специалист из Новосибирска, обозначил ключевые причины, которые могут негативно влиять на продолжительность жизни мужчин.
По его словам, регулярное употребление фастфуда, питание на ходу и недостаток физической активности связаны с развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.
Фунтиков отметил, что подобные состояния могут оставаться незаметными на ранних этапах, однако требуют внимания и контроля.
Врач подчеркнул, что забота о здоровье включает не только физическую активность, но и эмоциональное благополучие, а также умение справляться со стрессом.
По мнению Фунтикова, своевременное обращение за медицинской помощью и поддержка со стороны близких могут способствовать сохранению здоровья мужчин.
