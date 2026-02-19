В Нижнем Новгороде внедряют современную методику протезирования сердечных клапанов

В Нижнем Новгороде специалисты регионального кардиоцентра начали применять новые технологии протезирования клапанов сердца. Одной из последних операций стала процедура по методике Росса, проведённая 18-летней пациентке под руководством Владимира Болсуновского.

Для внедрения современных хирургических подходов в учреждении обновили операционный блок и приобрели дополнительное диагностическое оборудование. Эти меры позволили создать условия для выполнения сложных вмешательств на сердце.

Развитие кардиоцентра происходит в рамках проекта «Квартал здоровья», который реализуется как часть национальной программы «Продолжительная и активная жизнь». Власти региона отмечают, что расширение спектра высокотехнологичных операций — одна из ключевых задач проекта.

Использование новых методов протезирования клапанов сердца может повысить доступность специализированной помощи для пациентов. Такие операции требуют высокой квалификации и современного оснащения.

По информации регионального правительства, внедрение передовых медицинских технологий способствует улучшению качества медицинской помощи и расширяет возможности лечения заболеваний сердца в регионе.